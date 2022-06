Der Sicherheitsdienst des Festzeltes in Wassertrüdingen verständigt am Sonntagfrüh (12. Juni 2022), kurz nach 1 Uhr, die Polizei, dass ein Gast das Bierzelt nicht verlässt. Der Gast soll sehr aggressiv sein und andere Gäste anpöbeln, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der zuständigen Polizeidienststelle aus Dinkelsbühl. Als die Polizeibeamten eintrafen, erteilten Sie dem Besucher einen Platzverweis.

Diesem Platzverweis wollte der 27-jährige männliche Besucher nicht nachkommen. Von den eingesetzten Beamten musste deshalb unmittelbarer Zwang angewandt werden. Bei dem anschließenden Gerangel schlug der Gast einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht und trat mit den Füßen gegen die Beamten. Der Gast wurde gefesselt und vorläufig in Gewahrsam genommen.

Volksfest in Wassertrüdingen: Mann will Bierzelt nicht verlassen - und schlägt eingetroffenem Polizist mit Faus ins Gesicht

Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden leicht verletzt, konnten aber den Dienst fortsetzen. Den Gast erwarten nun eine Reihe von Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte sowie Körperverletzung.