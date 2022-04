Am Mittwoch (13. April 2022) hat sich gegen Mittag in einem Ortsteil von Oberdachstetten im Kreis Ansbach ein Unfall auf einer Biogasanlage ereignet. Dort fand eine Schulungsveranstaltung für Landwirte statt, an der auch ein 54-Jähriger und ein 25-Jähriger teilnahmen.

Während der Schulung wurde ein schwebender Melkstand gezeigt. Die beiden Männer befanden sich auf diesem, als eine Halterung des Melkstandes riss und die beiden circa eineinhalb Meter in eine Grube stürzten. Beide Männer verletzten sich leicht und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Melkstand entstand ein Schaden von 5.000 Euro.