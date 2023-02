Am Dienstag (07. Februar 2023), gegen 21.25 Uhr, wollte eine 50-jährige Fahrerin eines Notarztfahrzeuges vom Brunnenplatz in Eyb kommend die Staatsstraße 2223 in Richtung der Straße "An der Eich" überqueren. Die Frau war mit Blaulicht, aber ohne Martinshorn unterwegs. Dies teile die Polizei Ansbach mit.

Im Kreuzungsbereich zur Staatsstraße 2223 kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 42-Jährigen mit einem Auto, das seinerseits die dortige Lichtzeichenanlage bei Orange passierte.

Kollision im Kreuzungsbereich: Auto kracht in Notarztfahrzeug - zwei Verletzte

Der 42-Jährige prallte hinten rechts gegen das Heck des Notarztfahrzeuges. Infolgedessen drehte sich das Notarztfahrzeug und kippte an der Bordsteinkante der Fußgängerinsel um und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei wurde auch eine Fußgängerampel beschädigt.

Die Besatzung des Notarztfahrzeuges, die 50-jährige Fahrerin und der 62-jährige Notarzt, konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Die 50-jährige Fahrerin erlitt hierbei eine blutende Wunde am Hinterkopf, der Notarzt blieb unverletzt. Der 42-Jährige erlitt bei dem Unfall ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule.

Alle drei Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst ins Klinikum Ansbach eingeliefert. Am Notarztfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, der Sachschaden am Auto des 42-Jährigen beläuft sich auf rund 7000 Euro. Die Fußgängerampel wurde komplett zerstört, der Sachschaden hier beträgt rund 3000 Euro.

Vorschaubild: © Stephan Jansen (dpa, Symbolbild)