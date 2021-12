Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizei Ansbach für Sonntag, 05.12.2021

Mit Axt im Wohngebiet

Ansbach – Am Samstag, gegen 19:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung ein, dass im Stadtteil Rügländer Viertel ein Mann ziel-los mit einer Axt in der Hand umherstreift.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ansbach traf den Mann unmit-telbar nach der Mitteilung an.

Den mehrmaligen Aufforderungen der Beamten die Axt und sich selbst ab-zulegen leitstete er Folge. Er konnte widerstandslos fixiert werden.

Der 49-jährige Ansbacher, welcher wirre Angaben machte, stand offensicht-lich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Er wurde in einer Fachklinik untergebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Pkw-Fahrer unter Drogenverdacht

Burgoberbach – Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr wurde im Raum Burgober-bach im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 18-jährigen Pkw-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Ein im Anschluss durchgeführter Drogentest verlief positiv. Daraufhin wurde in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Ansbach eine Blutentnahme bei dem Fahranfänger durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Ansbach – Im Tatzeitraum vom Freitag, 06:30 Uhr bis 13:45 Uhr wurde am Fahrradständer des Bahnhofs Ansbach ein versperrtes Fahrrad entwendet.

Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Mixed-Rad der Marke Cube.

Es hat einen Zeitwert von ca. 500,- Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0981/9094-121 an die Polizeiinspektion Ansbach zu wenden.

Schlägerei vor einem Innenstadtlokal

Ansbach – Am Samstag gegen 20:45 Uhr kam es vor einem Lokal in der Maximilianstraße zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten.

Hierbei wurden zwei erheblich betrunkener Männer im Alter von 26 und 31 Jahren verletzt.

Vor dem Lokal gerieten sie mit mehreren anderen Männern, welche zum Teil namentlich bekannt sind, aneinander.

Diese schlugen nicht nur mit Fäusten, sondern auch mit Flaschen auf die beiden Betrunkenen ein.

Streifen der Polizeiinspektion Ansbach stellten vor Ort zahlreiche Personen fest. Die beiden alkoholisierten Männer kamen mit Kopfplatzwunden, Ge-hirnerschütterungen ins Klinikum Ansbach.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-121 zu melden.

Pressebericht der Polizei Feuchtwangen für Sonntag, 05.12.2021

Verletzter bei Verkehrsunfall

Herrieden - Samstagmorgen überschlug sich nahe Rauenzell ein 22-Jähriger mit seinem Pkw und wur-de dabei leicht verletzt.

Der junge Mann war gegen 06.45 Uhr mit seinem Pkw von Bernhardswinden in Richtung Rauenzell un-terwegs, als er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte ins Schleudern geriet. Im Bereich einer Linkskurve kam er daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Anschluss daran. Dabei wurde er leicht verletzt, weshalb er zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Klinikum eingeliefert werden musste. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8000 €.

Pressebericht der Polizei Heilsbronn für Sonntag, 05.12.2021

Gartentor beschädigt

Neuendettelsau - Am 02.12.2021, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und ca. 20.15 Uhr beschädigten bislang unbe-kannte Täter das Gartentor eines Jägerzaunes, welches sich in der Hermann-von-Bezzel-Straße in Neuendettelsau befand. Das Tor wurde hierbei aus dem Metallrahmen gerissen und ein Teilfeld gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Täterhinweise erbittet die Polizei Heilsbronn unter Tel.: 09872/97170.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Petersaurach - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Samstagmorgen gegen 08.40 Uhr auf der Bundesstraße 14 bei Petersaurach. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin geriet mit ihrem Pkw alleinbeteiligt, aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse, ins Schleudern, kam daraufhin von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Durch die Wucht wurde ihr Fahr-zeug gedreht und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die junge Pkw-Fahrerin wurde von Ersthel-fern aus ihrem Fahrzeug befreit, sie erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Am Pkw ent-stand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro und musste abgeschleppt werden.

Pressebericht der Polizei Rothenburg ob der Tauber für Sonntag, 05.12.2021

Fahrten unter Alkoholeinfluss

Insgesamt zwei Mal wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr im Dienstbereich der PI Rothenburg ob der Tauber Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt.

Während der Überprüfung eines Fahrzeugs im Gemeindegebiet Ohrenbach und der eines Fahrzeugs in Gebsattel wurde jeweils Alkoholgeruch von Seiten der jeweiligen Fahrer (32 Jahre und 59 Jahre) wahrgenommen.

Nach erfolgten Vortests am Kontrollort mit Ergebnissen über den gesetzlich erlaub-ten Grenzwerten von 0,5 Promille wurden im Anschluss bei der PI Rothenburg ob der Tauber zur Beweissicherung beweiskräftige Atemalkoholanalysen durchgeführt.

Nachdem diese die Vortests bestätigten, wurde den Fahrern die Weiterfahrt zunächst untersagt. Den beiden Fahrern drohen Bußgelder in Höhe von 500€ und 1 Monat Fahrverbot.

Ehrliche Finder

Rothenburg ob der Tauber - Am Samstag wurden in den späten Nachmittagsstunden Spaziergänger im Bereich der oberen Bahnhofstraße auf eine größere Anzahl ver-streuter Banknoten auf dem Gehweg und der Straße aufmerksam. Nachdem die bei-den ehrlichen Finder keinen Verlierer ausfindig machen konnten, sammelten sie die Geldscheine ein und gaben sie bei der PI Rothenburg ob der Tauber ab.

Der/die Verlierer/in wird darum gebeten, sich mit der PI Rothenburg ob der Tauber in Verbindung zu setzen. Zur Aushändigung wird ein Nachweis dahingehend benötigt, dass es sich beim Abholer um den rechtmäßigen Besitzer des Geldes handelt.

Den beiden Findern steht ein prozentualer Anteil als Finderlohn zu.

Pressebericht der Polizei Dinkelsbühl für Samstag, 04.12.2021

Sachbeschädigung durch Brandlegung

Wassertrüdingen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die öffentliche Toilette am Sonnenuhrenpark in Wassertrüdingen, Alte Schulgasse, beschädigt. Der oder die unbekannten Täter warfen offensichtlich einen brennenden Gegenstand in den Plastikmülleimer an der Toilettenanlage bzw. zündeten den Mülleimer eventuell vorsätzlich an. Der Mülleimer verbrannte vollständig, das Feuer erlöschte von selbst. Durch die Rauchentwicklung wurde die Toilettenanlage komplett verrußt, so dass ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro entstanden sein dürfte.

Die PI Dinkelsbühl bittet um sachdienliche Hinweise bezüglich irgendwelcher Wahrnehmungen an der Toilettenanlage in dieser Nacht.

Fahren unter Drogeneinfluss

Dinkelsbühl - Am Freitag, gegen 22.30 Uhr, wurde in Dinkelsbühl, Nördlinger Straße, ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrers wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab Hinweise auf Konsum von THC. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Sollte sich bei der Auswertung der Blutentnahme herausstellen, dass der Grenzwert überschritten ist er-warten den Fahrer ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße von 500 Euro. Des Weiteren dürfte eine Nachschulung folgen, da er noch in der Probezeit ist.

Pressebericht der Polizei Ansbach für Samstag, 04.12.2021

Diebstahl aus Pkw

Ansbach – Am Donnerstag, den 02.12.2021 gegen 20.30 Uhr stellte der 43 - jährige geschädigte seinen Pkw vor seinem Anwesen am Martin - Luther Platz ab, um die Töchter kurz ins Haus zu bringen. Als er zu seinem unversperrten Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass in der Zwischenzeit sein Smartphone Samsung, Galaxy S21, schwarz aus dem Pkw gestohlen wurde. Das Smartphone hat einen Wert von circa 500,- Euro. Für sachdienliche Hinweise ist die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094 - 121 zu erreichen.

Erhebliche Beschädigung eines Mülleimers

Ansbach - Am Freitag, dem 03.12.2021 gegen 16.00 Uhr beobachtete eine aufmerksame 32 - jährige Ansbacherin, wie es aus einem Mülleimer im Stadtgarten Ansbach eine Stichflamme gab. Dazu vernahm sie einen lauten Knall. Im Anschluss konnte sie drei männliche Personen wahrnehmen, wie diese eher unbeeindruckt von dem massiv beschädigten bzw. zerstörten Mülleimer weggingen. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung der Zeugin konnten die drei Ansbacher im Alter von 27, 34 und 34 Jahren im Rahmen der Fahndung angetroffen werden und sehen sich nun mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung konfrontiert. Der Schaden am Mülleimer wird auf circa 200,- Euro geschätzt.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Ansbach - Im Tatzeitraum von Donnerstag, den 02.12.2021, 12.45 Uhr bis Donnerstag, den 02.12.2021, 15.00 Uhr wurde die Tiefgarage des Einkaufscenters in der Brauhausstraße mit insgesamt neun Graffitis beschmiert. Bislang fehlen jegliche Hinweise auf den unbekannten Täter. Der entstandene Sachschaden wird mit circa 500,- Euro beziffert. Für sachdienliche Hinweise ist die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094 -121 zu erreichen.

Autofahrt unter Drogeneinfluss

Ansbach - Am Freitag, dem 03.12.2021 gegen 15.00 Uhr wurde ein 34 - jähriger Pkw - Lenker aus Ansbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle wurden dann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Urintest verlief positiv auf verschiedene Betäubungsmittel und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw unterbunden. Im weiteren Verlauf der Sachbearbeitung konnte dann noch eine geringe Menge an Methamfetamin bei dem Beschuldigten aufgefunden werden. Gegen ihn wird jetzt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Pressebericht der Polizei Feuchtwangen für Samstag, 04.12.2021

Verkehrsunfälle mit Sachschaden

Dentlein-Großohrenbronn - Am 03.12.21, 16.50 Uhr, wollte eine 36-jährige Pkw-Fahrerin von der Burker Straße nach links in die Schulstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 58-jährige Pkw-Fahrerin die Schulstraße in Richtung Burker Straße. Die 36-jährige bog jedoch in zu engem Bogen nach links ab und prallte gegen die Front des Pkw der 58-jährigen. Schaden: 10000 Euro

Verkehrsunfallfluchten

Schnelldorf-Unterampfrach - Am 03.12.21, 15.00 Uhr, befuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Pkw die Ortsverbindungsstraße von Unterampfrach in Richtung Stollenhof. Kurz nach Ortsende Unterampfrach kam ihr ein silberfarbener Opel Corsa entgegen und streifte sie am linken Außenspiegel. Die 56-jährige Frau hielt sofort. Der Opel Corsa setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Anhand aufgefundener Spiegelteile an der Unfallstelle ist davon auszugehen, daß an dem Opel Corsa ebenfalls der linke Außenspiegel beschädigt ist. Schaden: 400 Euro

Feuchtwangen - Am 03.12.21, 11.00 Uhr, wurde durch eine 46-jährige Frau mitgeteilt, daß soeben durch einen Lkw mit Anhänger im Neubaugebiet Röschenhof ihr Gartenzaun umgefahren wurde. Anhand der Beschreibung der Frau konnte der betreffende Lkw mit seinem 46-jährigen Fahrer kurze Zeit später im Stadtgebiet Feuchtwangen festgestellt werden. Anhand der Beschädigungen am Anhänger konnte der Lkw mit Anhänger eindeutig identifiziert werden. Schaden: 500 Euro

