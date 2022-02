Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ansbach vom 05. Februar 2022

Sachbeschädigung: Pkw zerkratzt

Ansbach – Im Zeitraum vom 26.01.2022 bis 04.02.2022 hat ein bislang unbekannter Täter An der Ludwigshöhe ein unter dem Carport abgestellten schwarzen Mercedes beschädigt. Der Pkw wurde ringsum zerkratzt, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-121 entgegen. Unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs Ansbach – Gleich dreimal mussten Pkw-Lenker ihren Weg nach Verkehrskontrollen durch Polizeistreifen zu Fuß fortsetzen, weil bei ihnen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden. So wurden am Freitag ein 32-Jähriger gegen 07:20 Uhr in der Endresstraße, ein 24-Jähriger gegen 21:15 Uhr in der Residenzstraße und am Samstag ein 18-Jähriger gegen 03:20 Uhr Am Stadion angehalten und einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Die jeweils durchgeführten Vortests reagierten positiv, woraufhin ärztlich durchgeführte Blutentnahmen angeordnet und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden.

Der 32-Jährige wird zusätzlich wegen einem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz zur Anzeige gebracht, da in seinem Fahrzeug auch noch sogenannte Tschechenböller ohne die erforderliche CE-Kennzeichnung aufgefunden wurden.

Rücksichtsloses Überholmanöver: Zeugen gesucht

Merkendorf – Am Freitagmittag befuhr ein 26-Jähiger mit seinem Sattelzuggespann die B 13 in Richtung Ansbach. Auf einer längeren Geraden vor der Ortsdurchfahrt Merkendorf wurde er von einem blauen Opel Cabrio trotz entgegenkommendem Lkw überholt. Das Cabrio musste daraufhin so knapp vor dem überholten Sattelzuggespann einscheren, dass dessen Bremsassistent aktiviert und eine Vollbremsung eingeleitet wurde. Ein folgender Pkw konnte einen Aufprall auf das Sattelzuggespann nur knapp verhindern. Bei dem Cabriolenker soll es sich um einen Mann gehandelt haben. Er setzte seine Fahrt nach dem Vorfall unbeirrt fort. Nachdem die anderen Beteiligten geklärt hatten, dass kein Sachschaden entstanden ist, gelang es dem Fahrer des Sattelzuges noch an der Lichtzeichenanlage in Merkendorf zu dem Cabrio aufzuschließen. Ein Versuch den bislang unbekannten rücksichtslosen Überholer zur Rede zu stellen scheiterte allerdings, da dieser lediglich den ausgestreckten Mittelfinger zum Fenster herauszeigte und dann bei grün weiterfuhr.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-121 zu melden.

