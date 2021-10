Am Mittwoch (29. September 2021) war eine 46-jährige Fahrradfahrerin in Weidenbach in der Hauptstraße in Richtung Parkstraße unterwegs. Als sie in die Straße "Am Sandbuck" einbog, kam ihr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem silbernen Hochraumkombi entgegen. Er schnitt die 46-Jährige, weshalb sie vom Rad stürzte und sich Schürfwunden und Prellungen zuzog.

Der Fahrer des Autos machte allerdings keine Anstalten anzuhalten und fuhr einfach in Richtung Hauptstraße davon. Die Frau musste zur Behandlung ins Klinikum Ansbach gebracht werden. Die Polizei Ansbach bittet Zeugen, die den Unfall oder sonst verdächtige Wahrnehmungen zur fraglichen Zeit am Unfallort gemacht haben, sich dringend unter Telefonnummer 0981/9094-121 zu melden.

Vorschaubild: © Stephan Wusowski/pixabay.com