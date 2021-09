Der Vorsitzende der Teichgenossenschaft im Landkreis Ansbach, Landrat Jürgen Ludwig, hat am Freitag (17. September 2021) die Karpfensaison im Landkreis Ansbach eröffnet. „Unser Fisch ist ein regionales und sehr gesundes Lebensmittel, das längst auch in der modernen Küche angekommen ist. Die Teichwirtschaft gehört fest zur Lebensart im Landkreis Ansbach“, sagte er im Fischhof Hausmann in Altendettelsau (Gemeinde Petersaurach).

Außerdem stelle die Teichwirtschaft einen aktiven Beitrag zum Naturschutz dar. Viele Weiher seien landschaftsprägend und ein fester Bestandteil der Naherholung, fügte der Landrat hinzu. Der langjährige Abgeordnete im Bundestag und im EU-Parlament Albert Deß, Vorsitzender des Verbandes der Bayerischen Berufsfischer, würdigte das Engagement der Teichwirte und dankte ihnen für die „exzellente Vermarktung“.

Karpfen habe diese Saison eine "sehr gute Qualität"

Gastgeber Hans Hausmann berichtete, in dieser Saison sei gerade beim Karpfen eine sehr gute Qualität zu erwarten. Der viele Regen habe das Wasser in den Teichen immer wieder abgekühlt. „Der Karpfen will es aber lieber warm, von daher verlief das Wachstum etwas langsamer.“ Auf die Qualität wirke sich dies wiederum positiv aus. Der Saisonstart in den Gastwirtschaften sei „furios“ gewesen, schilderte Hausmann. Gastwirt Fritz Schwab aus Aich bei Neuendettelsau bestätigte diesen Eindruck. Der Karpfenabsatz steige stetig an. Die Gerichte würde zudem oft zum Mitnehmen bestellt werden. Leider aber hörten immer mehr Gastwirte auf.

Für Christian Baur, den Vorsitzenden der Weihergemeinschaft Dinkelsbühl, ist der Karpfen auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit „der beste Fisch überhaupt“, denn er ernähre sich weitgehend von dem, was im Weiher vorhanden sei. Nur geringfügig werde der Karpfen mit Getreide zugefüttert.

Die hohe Wertschätzung der traditionellne Karpfenteichwirtschaft in Bayern lässt sich auch daran ablesen, dass sie 2021 von der Deutschen-UNESCO-Kommission in die Liste „Immaterielles Kulturerbe in Deutschland“ aufgenommen wurde. „Das ist Unterstützung und Werbung für unsere heimische Teichwirtschaft und deren Erhaltung“, so Landrat Jürgen Ludwig.

Veranstaltungen rund um den Karpfen

Susanne Goßler, Geschäftsführerin der Teichgenossenschaft im Landkreis Ansbach, verwies auf eine Vielzahl an Veranstaltungen im Landkreis Ansbach, an denen der Karpfen als heimisches Produkt im Mittelpunkt stehe. Coronabedingt könne derzeit leider vieles nicht wie gewohnt angeboten werden. Aber: Die Dinkelsbühler Fischerntewoche wird vom 30. Oktober bis zum 7. November im Bereich des „Haus der Geschichte“ mit einem Schau-Aquarium und Marktbuden stattfinden – wenn auch in kleinerem Rahmen als sonst.