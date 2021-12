Ansbach: Todkranker Mann will noch einmal ins Kino

ASB Wünschewagen erfüllt Wunsch - Privatvorstellung von James Bond-Film

"Begeisterung": Im Liegen schaute er den Action-Film

Nur eine Woche später verstirbt Björn - so geht es den Wunscherfüllern damit

Noch einmal ins Kino gehen und dort den neuesten James-Bond-Film auf der großen Leinwand sehen. Das war der letzte große Wunsch von Björn aus Schillingsfürst (Landkreis Ansbach). Seine Frau wendete sich an den ASB Wünschewagen, um das möglich zu machen, erklärt der ASB Kronach auf Facebook.

Björn hatte Krebs im Endstadium: Im Liegen schaute er James Bond - "in diesem Moment glücklich"

"Bei der ersten Kontaktaufnahme haben wir dann abgeklärt, wie sie sich das vorstellen", erinnert sich Silke Tannhäuser vom ASB im Gespräch mit inFranken.de. "Sie wollten in ein bestimmtes Kino und haben sich eine Privatvorführung gewünscht. Es war dann auch klar, dass es nur auf einer Liege geht, weil der Film zu lange dauert, als dass es im Sitzen mit Rollstuhl funktioniert hätte." Björn litt an Krebs, bereits im Endstadium. Die Krankheit hatte ihn schon stark geschwächt.

Tannhäuser setzte sich dann mit dem Betreiber des Kinos Forum Rothenburg in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) Verbindung. "Er hat gesagt, grundsätzlich ist eine ebenerdige Zufahrt möglich, aber es geht dann nur direkt vor der Leinwand." Die Treppen im Kinosaal zu bewältigen, hätte nicht geklappt. "Er war auch damit einverstanden, eine Sondervorstellung nur für Björns Familie zu machen", sagt Tannhäuser.

So konnte Björn dann am 24. November gemeinsam mit seiner Frau, den drei Kindern, engsten Verwandten und Freunden und zwei Wunscherfüllern vom ASB in "Keine Zeit zu sterben". "Er genoss es in vollen Zügen. Und so konnte man das Glück und die Begeisterung in den Augen von Björn sehen, als die Vorstellung zu Ende war", schreibt der ASB. "Erschöpft, aber in diesem Moment glücklich", sei Björn danach gewesen.

Landkreis Ansbach: Björn stirbt nur eine Woche nach Kinobesuch - Wunscherfüller trotzdem froh

Nur eine Woche nach dem Kinobesuch ist er verstorben."Es klingt komisch, wenn ich sage, das ist schon ein tolles Gefühl. Aber ich habe von den Wunscherfüllern auch die Rückmeldung bekommen, dass sie das Gefühl hatten 'Mensch, da konnten wir nochmal richtig was bewegen'", erklärt Tannhäuser die Emotionen in solch einem Moment.

"Und auch von der Ehefrau hatte ich die Rückmeldung, dass es nochmal ein einigermaßen unbeschwerter Tag war und somit eine positive Erinnerung für die letzte Zeit."

Der letzte Wunsch von Heike ist es, "noch einmal über den Wolken" zu sein. Am Flughafen Nürnberg versuchte das Team des ASB Wünschewagens, auch ihren Wunsch zu erfüllen.