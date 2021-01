Gastwirt verstößt gegen Corona-Regeln: Am Dienstagabend (26.01.2021) hat die Polizei eine Gastwirtschaft in Neuendettelsau im Landkreis Ansbach kontrolliert. Laut Bericht der Polizei Heilbronn haben die Beamten dabei den Wirt mit zwei Gästen angetroffen.

Gegen 20.05 Uhr überprüften die Polizisten den Betrieb in der Bahnhofstraße und fanden den 47-Jährigen mit seinen Gästen in einem Nebenzimmer. Kurioserweise machte sich der Mann jedoch nicht mit dem eigentlichen Betrieb seines Gasthauses schuldig. Er konnte weder bei der Ausgabe von Speisen noch dem Getränkeausschank überführt werden - jedoch war ein Spielautomat in dem Zimmer in Betrieb.

Gastwirt im Kreis Ansbach wegen Corona-Verstoß angezeigt

Der 47-Jährige und seine 69 und 55 Jahre alten Gäste erhielten eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Der weitere Betrieb der Gaststätte wurde untersagt.

Symbolbild: Sina Schuldt/dpa