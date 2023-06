Im Bereich der A6 müssen sich Verkehrsteilnehmende im Kreis Ansbach ab kommendem Montag (12. Juni 2023) auf eine Straßensperrung einstellen.

Konkret geht es dabei um die Verbindungsstraße zwischen den Gemeinden Schattenhof und Oberreichenbach.

Sperrung beginnt am Montag - Umleitungen eingerichtet

Die Sperrung beginnt laut Informationen der "Autobahn GmbH" am Montagmorgen ab etwa 8 Uhr und dauert voraussichtlich bis Freitag (16. Juni 2023) gegen 14 Uhr nachmittags an. Die Straße ist in diesem Zeitraum voll gesperrt und nicht befahrbar.

Entsprechende Umleitungen sind eingerichtet und vor Ort ausgeschildert. Der Verkehr soll über das nachgeordnete Netz umgeleitet werden.

Im Bereich der Baustelle und der Umleitung wird um erhöhte Geduld und Vorsicht gebeten. Auf den Verkehr der Autobahn habe die Sperrung keinerlei Auswirkungen.

Sechsspuriger Ausbau der A6

Die Straßensperrung erfolgt im Zuge von Bauarbeiten auf der A6: Östlich von Triebendorf bis zur Anschlussstelle Schwabach-West wird die Autobahn sechsspurig ausgebaut.