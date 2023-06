Nach einer Meldung aus Aurach, in der es hieß, dass ein Junge von einem unbekannten Autofahrer angesprochen wurden, hat nun eine zweite ähnliche Mitteilung die Polizei in Feuchtwangen erreicht. Nach Angaben der Polizei soll ein verdächtiges weißes Fahrzeug in Dombühl in der Nähe eines Spielplatzes aufgefallen sein, heißt es am Sonntag (11. Juni 2023) in einer Pressemitteilung. In dem Fahrzeug saß eine männliche Person.

Weiter heißt es, dass die Person am Donnerstag (08. Juni 2023) gegen 14.00 Uhr im Bereich des Spielplatzes in Kloster Sulz Kinder, die sich dort aufhielten, beobachtete. Angesprochen wurde keines der Kinder, so die Polizei. Anwohner, welche die Person oder das Fahrzeug näher beschreiben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Feuchtwangen unter der Telefonnummer 09852/6715-0 zu wenden.

