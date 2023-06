Am Freitag (09. Juni 2023) soll ein 10-jähriger Junge in Aurach, Kreis Ansbach, in der Fellastraße von einem Autofahrer angesprochen worden sein. Wie die Polizeiinspektion Feuchtwangen am Samstag (10. Juni 2023) berichtet, soll der Autofahrer eine Sturmmaske getragen haben und versucht haben, den Jungen unter dem Vorwand eines Playstation-Spiels in sein Auto zu locken.

Der 10-Jährige bekam es nach Angaben der Polizei jedoch mit der Angst zu tun und lief zu seinen Eltern. Bei dem Auto, indem der Fahrer saß, soll es sich um einen weißen BMW handeln. Der Junge konnte den Fahrer jedoch nicht näher beschreiben. Er soll deutsch mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, Hinweise an die Polizeiinspektion Feuchtwangen unter der Telefonnummer 09852/6715-0 mitzuteilen.

Vorschaubild: © steingraeber/pixabay.com