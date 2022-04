Ein Tierpfleger ist am Karfreitag (15. April 2022) im Kreis Ansbach von einem Hund angegriffen worden. Wie die Polizei am Samstag (16. April 2022) berichtet, wurde der 49-jährige Mann lebensgefährlich verletzt.

Der Angestellte einer Tierpension in Neusitz betrat gegen 16.30 Uhr einen Hundezwinger, um das einjährige Tier, einen Mischlingshund der Rasse "American Bully", zu versorgen. "Hierbei attackierte der Bulldogenmix den 49-Jährigen", heißt es im Polizeibericht. "Die Bissverletzungen waren so schwerwiegend, dass der Mann nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen werden musste", teilt die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber weiter mit. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Unabhängig hiervon ermittelt die Polizei. "Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Veterinäramt werden in den Sachverhalt mit eingebunden", berichtet die Polizei abschließend.