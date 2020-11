Eine 67-jährige Rentnerin wollte am Dienstag (10. November 2020) eigentlich nur ihre Zigarettenkippe in einem Mülleimer ausdrücken. Dieser stand an der Fassade eines Mehrfamilienhauses in Burgoberbach im Landkreis Ansbach, wie die Polizeiinspektion Ansbach berichtet.

Plötzlich begann der Müll im Eimer zu brennen. Ein Maler, der gerade am Nachbarhaus arbeitete, eilte zu Hilfe und löschte das Feuer, noch bevor die Freiwillige Feuerwehr vor Ort war. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, allerdings wurde die Fassade des Mehrfamilienhauses stark in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden von 20.000 Euro.

Rentnerin will Zigarettenkippe ausdrücken - jetzt wird gegen sie ermittelt

Die 67-jährige Rentnerin muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.