Nachdem sich ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Ansbach am Sonntag (10. Juli 2022) aus dem Internet die Dienste einer Prostituierten bestellt hatte, erschien diese zunächst auch bei ihm zu Hause in der Wohnung in Feuchtwangen.

Nach der Übergabe der vereinbarten Summe in Höhe von 150 Euro für die abgesprochene Dienstleistung gab die Frau an, nur schnell das Bargeld nach unten in ihr Fahrzeug bringen zu wollen. Anschließend würde sie aber wiederkommen.

Prostituierte lässt Kunden einfach sitzen: Polizei schreitet ein

Als sie jedoch nicht mehr zurückkehrte, erstattete der "Geprellte" Anzeige, wie die Polizeiinspektion Feuchtwangen berichtet. Während der anschließenden Ermittlungen konnte die Frau von einer Streife angehalten werden, als sie mit ihrem Auto unterwegs war.

Dabei stellten die Beamten zudem fest, dass die Frau am Steuer unter Drogeneinfluss stand, weshalb bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Ausübung der verbotenen Prostitution sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinwirkung wurden eingeleitet.

