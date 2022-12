Am frühen Donnerstagmorgen (15. Dezember 2022) ist es gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Stadt Herrieden (Landkreis Ansbach) gekommen.

Dort war ein Autofahrer in der Neunstetter Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Beim Abbiegen in den Hof seiner Arbeitsstätte erlitt der 26-Jährige einen Niesanfall - und übersah dadurch einen entgegenkommenden Rollerfahrer, berichtet die Polizeiinspektion Feuchtwangen.

16-Jähriger von Auto erfasst und auf Gehweg geschleudert - Jugendlicher doppelt verletzt

Der 16-jährige Rollerfahrer wurde frontal von dem Auto erfasst, schleuderte über den Wagen und landete letztlich auf dem Gehweg.

Dabei zog sich der Jugendliche ersten Einschätzungen zufolge zwei Verletzungen zu: Am rechten Unterschenkel erlitt er eine Schürfwunde, zudem kam es zu einer Prellung am linken Ellenbogen. Der 16-Jährige kam zur medizinischen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Sowohl der Roller, als auch das verunfallte Auto waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Vorschaubild: © vbaleha/Adobe Stock (Symbolbild)