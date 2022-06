In einem Straßengraben im Landkreis Ansbach hat eine Polizeistreife einen betrunkenen, schlafenden Mann entdeckt: Diesem war zuvor sein Lastwagen abhandengekommen.

Gegen 22 Uhr waren die Beamten der Polizeiinspektion Dinkelsbühl am Dienstag (21. Juni 2022) an der Staatsstraße bei Illenschwang unterwegs, als sie den 54-Jährigen fanden. Ein Atemalkoholtest zeigte anhand eines "entsprechend hohen Wertes", dass der Mann betrunken war und daher wohl an der Straße eingeschlafen war, berichtet die Polizei.

Lkw im Kreis Ansbach "verschwunden": 54-Jähriger findet Fahrzeug nicht mehr

Der Mann hatte seinen Lastwagen zuvor in der Nähe auf einem Parkplatz abgestellt, konnte die genaue Stelle aber nach seiner "Zechtour" nicht mehr finden, wie er den Beamten erzählte. Nachdem diese ebenfalls ohne Erfolg nach dem Fahrzeug gesucht hatten, brachten sie den Lkw-Fahrer in die Notunterkunft der Stadt Dinkelsbühl und stellten seinen Fahrzeugschlüssel sicher.

Diesen konnte der 54-Jährige am nächsten Tag auf der Dienststelle wieder abholen. Eine Polizeistreife half ihm anschließend dabei, den Lastwagen zu finden, sodass er die Fahrt nüchtern fortsetzen konnte.

Vorschaubild: © pixabay/geralt (Symbolbild)