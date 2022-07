Ein Heißluftballon musste am Sonntag (24. Juli 2022) außerplanmäßig auf einer Wiese in der US-Kaserne Katterbach im Kreis Ansbach landen. Grund dafür war schlechte Thermik, wie die Polizeiinspektion Ansbach am Montag (25. Juli 2022) berichtet.

Die neun Ballonfahrer wurden von der US-Militärpolizei aus der Kaserne eskortiert, nachdem der Ballon und die Fahrgäste in ein Begleitfahrzeug verladen worden sind.