Landkreis Ansbach: 46-Jähriger alkoholisiert am Steuer - zwei Kinder im Fahrzeug. Am Samstagvormittag (19.02.2022) gegen 10 Uhr wurde bei einem 46-jährigen Autofahrer in Lichtenau Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Familienvater war gerade mit seinen beiden acht und elf Jahre alten Kindern unterwegs, wie die Polizeiinspektion Heilsbronn berichtet.

Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von circa 2,16 Promille, weshalb gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Kinder wurden während der Sachbearbeitung von einer weiteren Streifenbesatzung nach Hause gebracht.

Vorschaubild: © miguelrd68/pixabay.com (Symbolbild)