Am Donnerstagabend (04. August 2022) hat ein 19-jähriger Dinkelsbühler gegen 19.45 Uhr einen schweren Verkehrsunfall bei Dürrwangen im Kreis Ansbach verursacht. Mehrere Personen wurden verletzt, wie die Polizeiinspektion Dinkelsbühl am Samstag (06. August 2022) berichtet.

Ein 31-jähriger Autofahrer war gerade in Burk unterwegs, als er von dem 19-jährigen Unfallverursacher beim Einfahren in eine Straße übersehen wurde. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden und der 31-Jährige prallte mit seinem Wagen in die Fahrerseite des Autos des 19-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurde über die Straße geschleudert.

Auto brennt nach Kollision vollständig aus: 19-Jähriger schwer verletzt

Der Wagen des 31-Jährigen fing nach der Kollision Feuer und brannte infolgedessen vollständig aus. Zwei weitere Insassen des Wagens konnten diesen glücklicherweise vorab verlassen. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Alle weiteren Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Neben dem Rettungshubschrauber, sechs Rettungswagen und drei Notärzten waren noch die Feuerwehren aus Dürrwangen, Haslach, Ammelbruch und Dinkelsbühl im Einsatz.

Vorschaubild: © Thomas Habets/Adobe Stock (121499250)