Wegen einer offenen Rechnung in einer Gaststätte im Lichtenauer Ortsteil Immeldorf kam es am Dienstagabend (15. November 2022) zwischen einem 46-jährigen Mann und dem Wirt zu einem Streit, in dessen Verlauf der Mann eine Fensterscheibe der Gaststätte einschlug und sich dann entfernte.

Etwa zwei Stunden später zerstach der 46-Jährige dann völlig grundlos alle vier Reifen an einem an einer Tankstelle im Lichtenauer Gewerbegebiet stehenden Auto, wie die Polizei Heilsbronn mitteilte. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Gegen den Mann wird vorerst wegen mehrfacher Sachbeschädigung ermittelt.