Beim Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, verursachte ein Mann einen Unfall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Da der Mann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04./05. Juli 2023) gegen 23 Uhr am Autohof Schwabach West über eine Ampel fuhr, die bereits mehrere Sekunden Rot zeigte, wollte eine Polizeistreife das Fahrzeug anhalten. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale der Beamten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit nach Süden in Richtung Gunzenhausen davon, berichtete das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Fahrzeugfront fängt Feuer - Polizeistreife rettet Mann aus Auto

An einem Kreisverkehr bei einer Kreuzung der Abzweigung Hergersbach in Windsbach verlor der 40-Jährige schließlich die Kontrolle über sein Auto und fuhr auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs. Dabei verlor das Auto die Bodenhaftung und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Dabei geriet die Front des Fahrzeugs in Brand und musste von der eintreffenden Polizeistreife gelöscht werden. Die Polizisten retteten außerdem den Fahrer aus seinem Auto, der anschließend mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Da die Beamten bei dem 40-Jährigen Alkoholgeruch feststellten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine ärztliche Blutabnahme an.

Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Heilsbronn übernommen. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens ein.

