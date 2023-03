Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich am Sonntagmorgen (26. März 2023) in Windsbach ereignet, als ein 64-Jähriger beim Überholen den Gegenverkehr übersah. Gegen 10 Uhr war der Mann auf der Staatsstraße 2410 von Reuth in Richtung Windsbach unterwegs.

Wie die Polizeiinspektion Heilsbronn mitteilt, setzte der Mann rund 500 Meter vor der Abbiegung nach Moosbach zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw an. Als der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn zog, unterlief ihm jedoch ein Fehler - er übersah einen entgegenkommenden Wagen.

Zusammenstoß in Windsbach - drei Verletzte

Beide Autofahrer konnten nicht rechtzeitig reagieren - sie schafften es nicht, einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Aufprall drehte sich der Wagen der 56-Jährigen um die Achse und krachte schließlich in das Heck des 52-jährigen LKW-Fahrers. Von dem Unfall zogen sich die 56-jährige Fahrerin, ihre 57-jährige Beifahrerin sowie der 64-jährige Unfallverursacher Verletzungen zu - sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Lastwagenfahrer blieb unversehrt.

Zusätzlich entstand bei den beiden Autos ein Totalschaden: Zusammen mit dem Lkw wird der Gesamtschaden auf rund 35.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Staatsstraße in beide Richtungen gesperrt.

Vorschaubild: © dusanpetkovic1/AdobeStock