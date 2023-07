Waldeck vor 32 Minuten

Arbeitsunfall

Förderband lief plötzlich an: Mann wird in Maschine gezogen und schwer verletzt

In einem Betrieb in Waldeck bei Dinkelsbühl ist es am Mittwoch zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Mann wurde mit den Füßen voran in eine Verpackungsmaschine gezogen. Dabei erlitt er erhebliche Verletzungen.