Als ein 58-jähriger Autofahrer am Montag (10. April 2023) um 17.10 Uhr auf der Unteren Hindenburgstraße in Lehrberg ortsauswärts fuhr und nach links abbog, um in eine dortige Tankstelle einzufahren, übersah er einen entgegenkommenden 17-Jährigen mit einem Moped.

Laut der Polizeiinspektion Ansbacher erlitt der 17-Jährige durch den Unfall leichte Verletzungen, darunter Prellungen und eine Knieverletzung. Der Autofahrer blieb unverletzt.

17-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der sich bei dem Auto auf einen Betrag in Höhe von ca. 2000 Euro und bei dem Moped auf ca. 3000 Euro beläuft.

Vorschaubild: © Ralf Gosch/Adobe Stock/Symbolbild