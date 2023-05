Rothenburg ob der Tauber vor 1 Stunde

Nach verpatzter Meisterschaft

Auto vollkommen demoliert: Fußball-Frust führt zu Familienkrise - BVB-Fan rastet aus

Im letzten Spiel der Bundesliga-Saison patzte Borussia Dortmund gegen Mainz - und gab so die Meisterschale aus der Hand. Ein BVB-Anhänger in Rothenburg trug das sehr schlecht und ließ seine Wut am Auto seines Schwiegervaters aus.