Zu einem "außergewöhnlichen Ladendiebstahl" ist es am Montag (15. Mai) in der Rödergasse in Rothenburg ob der Tauber gekommen.

Dort ließ sich ein Mann gegen 17 Uhr in einem Laden eine "Goldkette von hohem Wert zeigen", schreibt die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber.

Mann reißt Goldkette an sich, flüchtet und springt auf Auto

Der Mann nahm die Kette an sich und machte sich auf die Flucht in Richtung Rödertor stadtauswärts. Daraufhin nahm der Geschäftsinhaber des bestohlenen Ladens umgehend die Verfolgung auf. Auch ein aufmerksamer Passant und ein Motorradfahrer versuchten, den Mann zu stoppen. Letzterer stellte sich dem flüchtigen Dieb mit seinem Motorrad in den Weg, doch der Flüchtige entkam.

Vor dem Rödertor der Dieb schließlich auf ein geparktes Auto und zerbrach dabei dessen Windschutzscheibe. Die Verfolger konnten den Dieb kurz stoppen, dabei gab dieser die Goldkette zurück an den Geschäftsinhaber.

Anschließend konnte er unerkannt entkommen.

Dieb entkommt - Polizei bittet um Hinweise

Bei der Fahndung nach dem flüchtigen Mann bittet die Polizei bittet nun um Zeugenaussagen. Folgende Details sind bekannt:

Alter : Mitte bis Ende 20

: Mitte bis Ende 20 Figur : schlank

: schlank Größe : zwischen 1,80 m und 1,85 m

: zwischen 1,80 m und 1,85 m Kleidung: Graue Sweatshirt-Jacke, graue Basecap mit rotem Schirm, grau-braune Cargohose, helle Schuhe

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09861/971-0 entgegen.

