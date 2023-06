Zu mehreren Ladendiebstählen kam es nach Angaben der Polizei Rothenburg ob der Tauber am Mittwoch (14. Juni 2023).

In einem Verbrauchermarkt bezahlte eine 31-Jährige um ungefähr 9 Uhr ihren Einkauf an der Kasse. Sie hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass sie bereits vorher von einer Ladendetektivin dabei beobachtet worden war, als sie Ware in ihrer Hosentasche versteckte. Da die Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sie, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, eine Strafe in zweistelliger Höhe vor Ort bezahlen.

Mehrere Diebstähle in mittelfränkischen Supermärkten

Im Rahmen der Sachbearbeitung konnte von den hinzugezogenen Beamten der Polizei Rothenburg darüber hinaus festgestellt werden, dass die Ladendiebin ein Mobiltelefon mitführte, welches zur Sachfahndung wegen Diebstahl ausgeschrieben war. Die näheren Umstände bzgl. des Erwerbs werden derzeit noch abgeklärt. Das Mobiltelefon wird dem rechtmäßigen Eigentümer zugeführt.

Drei Jungen versuchten gegen 13.20 Uhr in einem Verbrauchermarkt mehrere Lebensmittel sowie Spielzeug im Gesamtwert von ca. 20 Euro in ihre Rucksäcke einzustecken. Danach wollten sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen.

Zwei von ihnen, ein 13- und 14-Jähriger, konnten jedoch von der Ladendetektivin angehalten und anschließend der Polizei übergeben werden. Bezüglich des dritten Ladendiebes werden noch Ermittlungen geführt.

Diebstähle in Verbrauchermärkten – auch durch Jugendliche

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich kurz vor 16 Uhr. Hier wurde ein 14-Jähriger beim Diebstahl in einem Verbrauchermarkt beobachtet. Die Ware hatte einen Wert von knapp 3 Euro. Der Junge wurde anschließend seiner Mutter übergeben.

