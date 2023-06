Bei einem Verkehrsunfall in Leutershausen hat sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

In einem Abschnitt mit Gefälle kollidierte am Donnerstagmorgen (15. Juni 2023) gegen 7.30 Uhr auf der Staatsstraße 2246 ein Auto mit einem entgegenkommenden Motorrad. Dabei kam es zu einem Zusammenprall, bei dem der Biker mehrere Meter nach rechts in den dort befindlichen Böschungsbereich geschleudert wurde.

Verkehrsunfall in Leutershausen -Motorradfahrer bei Kollision von Bike geschleudert

Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Würzburg geflogen werden. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock und musste deshalb durch Rettungskräfte des BRK ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme wurde auch die Staatsanwaltschaft Ansbach in die Ermittlungen eingebunden. Für die Untersuchung der Unfallursache ordnete diese das Gutachten eines Sachverständigen sowie die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge an.

Im Zuge der Aufnahme des Unfalls musste die Straße für dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Sperrung und die Umleitungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr Leutershausen durchgeführt. Die Reinigung des Unfallortes erfolgte durch die Straßenmeisterei Rothenburg ob der Tauber.

