Ein 46-Jähriger hielt sich am Donnerstag (04. Mai 2023) in einem Supermarkt in der Unteren Hindenburgstraße in Lehrberg auf. Er wurde allerdings dabei erwischt, als er versuchte, Ladendiebstahl zu begehen.

Der Mann wollte Fleisch und zwei Flaschen Kornschnaps im Gesamtwert von 22 Euro entwenden, wie die Polizeiinspektion Ansbach berichtet. Bei der Anzeigenaufnahme wurde auch ein Atemalkoholtest durchgeführt.

Anzeige und Hausverbot - Ladendieb mit fast 3 Promille in Lehrberg

Das Ergebnis des Tests ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Neben einer Anzeige erhielt der Mann laut Polizei auch Hausverbot in der Filiale.

