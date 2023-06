Nachdem ein 34-jähriger Mann am Montagnachmittag (19. Juni 2023) gegen 13.50 Uhr sein Auto an einer Tankstelle in Colmberg (Landkreis Ansbach) getankt hatte, beging er einen Fehler: Er vergaß, den Sprit in Höhe von 54 Euro zu bezahlen und fuhr einfach davon.

Als die alarmierte Polizei an seiner Wohnadresse auftauchte, erklärte der 34-Jährige, dass er die Rechnung versehentlich nicht beglichen hatte. Er habe zuvor Karten für die Sendung "The Voice of Germany" gewonnen und war daher schlicht zu aufgeregt gewesen, um ans Bezahlen zu denken.

Vorschaubild: © Daniel Reinhardt/dpa