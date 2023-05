Rothenburg ob der Tauber vor 22 Minuten

Diebstahl und Bedrohung

Aggressiver Ladendieb (26) sorgt für gleich zwei Polizeieinsätze - Betrunkener bedroht Jugendliche

Ein 26-Jähriger hat in Rothenburg ob der Tauber im Landkreis Ansbach einen Diebstahl in einem Verbrauchermarkt begangen. Nachdem die Polizei den Betrunkenen gestoppt hatte, wurde er später am Bahnhof erneut auffällig.