Am Montag (28.08.2023) befanden sich ein 9- und ein 13-jähriges Mädchen in einem Maislabyrinth bei Mühlbruck. Als sie dieses gegen 21.15 Uhr verlassen hatten, trafen die beiden auf eine fünfköpfige Jugendgruppe.

Zwischen den Mädchen und der Gruppe entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die 13-Jährige von einem etwa 15-jährigen Jungen zuerst an den Haaren gezogen und beleidigt wurde. Danach fuhr der Junge die Geschädigte noch mit seinem Fahrrad an. Dabei erlitt das Mädchen leichte Verletzungen.

Im Anschluss flüchtete die Jugendgruppe. Hinweise bitte an die Polizei Feuchtwangen unter der Rufnummer 09852/3715-0

Vorschaubild: © fietzfotos / pixabay.com