Am Sonntagmorgen (26. März 2023), berichtet die Polizeiinspektion Feuchtwangen, hatte ein Jagdpächter gegen 7 Uhr einen Schuss in der Nähe von Oberschönbronn, einem Gemeindeteil von Herrieden, wahrgenommen. Nachdem er sich mit seinem Reviernachbarn abgesprochen und dieser verneint hatte, geschossen zu haben, schaute sich der Pächter in seinem Jagdrevier nochmal um.

Auf einer Wiese fand er dann schließlich ein totes Reh, dessen Kopf abgetrennt worden war. Einschusslöcher am Körper des Tiers konnten jedoch nicht festgestellt werden.

Jetzt bitte die Polizei Feuchtwangen etwaige Zeugen des Wildereivorfalls um sachdienliche Hinweise, die sie unter der folgenden Telefonnummer entgegennimmt: 09852/6715-0.

Vorschaubild: © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration