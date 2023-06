Dinkelsbühl vor 46 Minuten

Situation falsch eingeschätzt

Von Auto erfasst - Junge nach Unfall mit Hubschrauber in Klinikum geflogen

Ein Auto hat einen 14-Jährigen beim Überqueren einer Straße in Dinkelsbühl erfasst. Dabei verletzte sich der Teenager und musste in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.