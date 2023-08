Ersten Informationen der Polizei zufolge war am Donnerstag gegen 10 Uhr ein Feuer in einem Hotel in der Dr.-Martin-Luther-Str. in Dinkelsbühl ausgebrochen. Derzeit steht der Dachstuhl immer noch in Flammen.

Wie es zu dem Brand kam, ist bisher noch nicht geklärt. Wegen der starken Rauchentwicklung bittet die Polizei sämtliche Anwohner, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach bisherigen Angaben haben mindestens zwei Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten und mussten ärztlich versorgt werden.

Zur Stunde dauert der Löscheinsatz weiterhin an. Aus diesem Grund kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen in der Dinkelsbühler Innenstadt.

Vorschaubild: © jotily/Adobe Stock (79244965) (Symbolbild)