Am Samstagabend (6. Mai 2023), gegen 19.50 Uhr, wurde nach Informationen der Polizeiinspektion Ansbach in der Nähe von Birkach (Gemeindeteil von Lehrberg, Kreis Ansbach) eine Verunreinigung (Ölfilm) des Sulzbachs festgestellt, die in Richtung Fränkische Rezat floss.

Als Ursprung konnte zeitnah ein Anwesen in Birkach ausfindig gemacht werden, heißt es im Bericht. Ein 66-Jähriger hatte demnach offensichtlich beim Betanken seines Traktors auf seinem Grundstück vergessen, die Pumpe einer Zapfanlage auszuschalten. Zudem sei wohl noch der dazugehörige Schlauch der Anlage geplatzt, so die Polizei.

Der auslaufende Kraftstoff gelangte demzufolge schließlich über die Kanalisation in den Sulzbach. Die Feuerwehren aus Flachslanden, Lehrberg und Gräfenbuch seien mit circa 50 Mann vor Ort gewesen und hätten Ölsperren errichtet, um die Verunreinigung einzudämmen. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach sei ebenfalls vor Ort gewesen. Mögliche Folgen der Gewässerverunreinigung seien bislang noch nicht bekannt. Gegen den 66-jährigen Verursacher sei ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet worden.