Auf dem Ansbacher Frühlingsfest kam es am Freitagabend (12. Mai 2023) zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Gegen 23 Uhr ging ein Notruf über eine "Massenschlägerei" im Festzelt auf der Hofwiese ein, berichtet die Ansbacher Polizei.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte vier Verletzte vor, zwei von ihnen hatten massive Schnittverletzungen an Hals und Kopf. Die beiden Männer, 30 und 45 Jahre alt, wurden vom Notarzt vor Ort verhandelt. Im Anschluss wurden sie per Rettungshubschrauber und Rettungswagen in eine Nürnberger Klinik gebracht. Ihre Verletzungen sind womöglich so schwerwiegend, dass bleibenden Schäden nicht auszuschließen seien.

Großeinsatz beim Ansbacher Frühlingsfest: Vier Menschen verletzt

Ersten Ermittlungen zufolge kam es zunächst zu einem verbalen Streit und einer scheinbar harmlosen Schubserei in einer Reihe von Bierbänken. Ein bislang Unbekannter griff dann plötzlich nach einem Glasmaßkrug und schlug auf mehrere Gäste ein. Einen Mann traf er mit großer Wucht am Kopf, dabei zerbracht der Bierkrug. Die scharfen Reste nutzte der Unbekannte, um einem weiteren Mann ins Gesicht zu schlagen.

Es kam zu einem Getümmel, zwei eingreifende Männer wurden dabei leicht verletzt. Mehrere teils schwer verletzte Personen und ein Großeinsatz von Einsatz- und Rettungskräften sind die Bilanz einer Bierzeltschlägerei am Freitagabend, 12.05.23, auf dem Ansbacher Frühlingsfest. Ein bisher Unbekannter hatte mit einem Maßkrug auf andere Festzeltbesucher eingeschlagen.

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die bisher ergebnislos verliefen. Der gesuchte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,60 Meter groß

kräftige Statur

dunklere Hautfarbe

kurze dunkle lockige Haare

schwarz gekleidet

Im Einsatz waren fünf Rettungswagen, drei Notärzte, ein Rettungshubschrauber sowie zahlreich zusammengezogene Polizeistreifen verschiedener Dienststellen. Zeugen des Geschehens werden dringend gebeten, sich über Telefon 0981/9094-121 mit der Polizeiinspektion Ansbach in Verbindung zu setzen. Ebenso könnten private Videoaufzeichnungen der Abläufe für die laufenden Ermittlungen von Bedeutung sein.

