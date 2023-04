Ein Streit um einen Parkplatz eskalierte in Ansbach. Am Donnerstag (27. April 2023) kam es um 16.25 Uhr zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen einem 71-Jährigen und einem 27-Jährigen wegen der Parksituation in der Nürnberger Straße vor einer dortigen Apotheke, teilte die Polizeiinspektion Ansbach mit.

Im Verlauf des Streits soll der 71-Jährige mit seinem Auto absichtlich über den Fuß des 27-jährigen Kontrahenten gefahren sein, gab das mutmaßliche Opfer an.

Streit um Ansbacher Parkplatz: Polizei sucht nach Zeugen

Der 27-Jährige erlitt hierdurch Schmerzen. Eine Hinzuziehung des Rettungsdienstes war jedoch nicht nötig.

Gegen den 71-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Ansbach unter Telefon 0981 9094121 zu melden.

Vorschaubild: © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild