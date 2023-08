Es sind häufig dieselben Autos, die in das Beuteschema von Dieben fallen. Militärfahrzeuge gehören für gewöhnlich nicht dazu. Genau ein solches Auto ist allerdings in Ansbach von einem 21-Jährigen gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizeiinspektion schlug der amtsbekannte Dieb zwischen Montag (28. August 2023), 14.30 Uhr, und Dienstag (29. August 2023), 6.45 Uhr, in der Shipton-Kaserne zu und wurde später bewusstlos in dem Fahrzeug bei Neuherberg gefunden. Wie die Ermittlungen ergaben, war der Mann offensichtlich betrunken mit dem gestohlenen Auto in die Gemeinde gefahren.

21-Jähriger klaut Militärfahrzeug aus Shipton-Kaserne in Ansbach

Bereits im März beschädigte der 21-Jährige im Waldgebiet bei Meinhardswinden mit einem Baufahrzeug Waldwege, indem er zum Beispiel auf einem Schotterweg mit einem Bagger mehrere Löcher aushob. 2021 stahl er schon einmal ein Militärwagen aus der Shipton-Kaserne und fuhr mit diesem über Weihenzell, Schönbronn, Ansbach, Schalkhausen, Elpersdorf bis nach Meinhardswinden. Im selben Jahr klaute der 21-Jährige aus der Bismarck-Kaserne ebenfalls ein Auto. Der Zielort seiner Fahrt war erneut Meinhardswinden. Auch mit gestohlenen Baumaschienen unternahm der Mann 2021 ähnliche Fahrten.

Erstmals fiel der 21-Jährige ein Jahr zuvor auf, als er mit einem geklauten Bagger mehrere Löcher im Waldgebiet Feuchtlach aushob. Einen gültigen Führerschein hat der Mann nicht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeugs und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

