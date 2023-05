Am frühen Freitagmorgen gegen um 03.50 Uhr kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen zu einem Verkehrsunfall. Der 51-jährige Fahrer eines SUV kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er fuhr über die Böschung bis in einen angrenzenden Bach. Dort überschlug sich das Fahrzeug und schleuderte dann weiter bis in ein Feld. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Der Mann kam mit mittelschweren Verletzungen in Krankenhaus Dinkelsbühl. Der Schaden am Auto wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Schillingsfürst und Wörnitz.