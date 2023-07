Ein Lkw ist auf der A6 bei Lichtenau aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten und hat für eine Vollsperrung der Autobahn gesorgt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auch Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend (11. Juli 2023) um kurz vor 18 Uhr.

Der Sattelzug war auf der A6 von Ansbach kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch (12. Juli 2023) berichtet, kam der Sattelzug aufgrund eines Staus auf Höhe des Lichtenauer Gemeindeteils Oberrammersdorf auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Papier geladen: Lkw geht auf A6 in Flammen auf - Teerdecke brennt

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Sattelzug auf einmal in Brand. Der Fahrer konnte sich zwar noch selbst aus dem Führerhaus befreien, allerdings erlitt er schwerste Brandverletzungen, so die Polizei. Mit einem Rettungshubschrauber musste der Mann in ein Krankenhaus geflogen werden.

Unterdessen geriet der mit Papier beladene Auflieger des Sattelzugs derart in Vollbrand, dass sogar die Teerdecke der A6 Feuer fing. Die Flammen breiteten sich auf eine neben der Fahrbahn gelegene Böschung sowie Teile eines Waldstücks aus.

Alarmierte Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren begannen sofort mit dem Löschen und brachten den Brand im Bereich der Böschung und des Waldstücks rasch unter Kontrolle. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn ist auf Höhe des Einsatzortes aufgrund der immensen Brandschäden vorerst nicht mehr befahrbar.

Fahrbahn aufgrund von Brandschäden vorerst nicht befahrbar

Die Verkehrspolizei Ansbach sperrte zusammen mit verständigten Streifenbesatzungen benachbarter Dienststellen die A6 zwischen den Anschlussstellen Ansbach und Lichtenau. Die Beamten leiteten den Verkehr vom Brandort ab und richteten unter anderem an der Anschlussstelle Neuendettelsau eine Umleitung ein.

Die Bergung des ausgebrannten Lastwagens ist in den Nachtstunden mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks Ansbach erfolgt.