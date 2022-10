Am Montag, 24. Oktober, gegen 18:45 Uhr, geriet auf der B13 von Lehrberg in Richtung Ansbach ein 54-Jähriger mit seinem SUV nach links von der Fahrbahn ab. Zuvor prallte er noch gegen die Fahrerseite eines entgegenkommenden Fahrzeugs eines 55-Jährigen. Beide Autos kamen im Graben neben der Fahrbahn mit Totalschaden zum Stillstand.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit erlitt der 54-Jährige einen anaphylaktischen Schock aufgrund eines Insektenstichs. Deshalb konnte bei dem Mann zunächst Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Dies jedoch nicht aufgrund der Verletzungen durch den Unfall, sondern wegen der allergischen Reaktion.

Der 55-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos und seine 46-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der 55-jährige Unfallverursacher wurde ins Krankenhaus nach Neustadt an der Aisch eingeliefert, seine 46-jährige Ehefrau kam ins Krankenhaus nach Rothenburg. An der Unfallstelle stand ein Rettungshubschrauber bereit, der dann aber nicht zum Einsatz kam.

Die Höhe des Totalschadens am SUV des 54-Jährigen wird auf schätzungsweise 12.000 Euro beziffert. Am Fahrzeug des 55-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von ebenfalls rund 12.000 Euro. Ein weggeschleudertes Fahrzeugteil traf einen weiteren Wagen eines 25-Jährigen, der hinter dem 54-Jährigen ebenfalls in Richtung Ansbach fuhr. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von in etwa 5.000 Euro.

Wegen des Unfalls musste die B13 für eine dreiviertel Stunde gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Lehrberg war mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

