Ansbach vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Tödlicher Unfall zwischen Fahrrad und Motorrad: Biker muss reanimiert werden - 55-jährige Radfahrerin stirbt

Auf der B14 in Ansbach hat sich am Samstag (16.04.2022) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wollte eine Radfahrerin die Bundesstraße queren und wurde von einem Motorrad erfasst. Die 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Biker wurde schwer verletzt.