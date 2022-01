Ansbach vor 37 Minuten

Eskalation im Taxi

Taxi-Passagierin in Ansbach rastet komplett aus - Fahrer beschimpft und Polizistin getreten

Eine betrunkene Frau ist nach einer Taxifahrt am Samstagabend in Ansbach komplett ausgerastet: Sie wollte den Fahrer schlagen und ließ sich selbst von der Polizei nicht beruhigen. Vielmehr trat sie einer Beamtin in den Intimbereich.