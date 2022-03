Am Samstag (05. März 2022) ist es gegen 17.00 Uhr in der Ansbacher Innenstadt zu einem handfesten Streit in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wie die Polizeiinspektion Ansbach am Sonntag (06. März 2022) in einer Pressemitteilung berichtet, war der Auslöser des Streits, dass ein 53-jähriger Angehöriger einer Bewohnerin zu früh damit begonnen hatte, die Hausordnung durchzuführen.

Ein 54-jähriger Hausbewohner wies den 53-Jähriger daraufhin und beleidigte ihn. Dies brachte den 53-Jährigen derart in Rage, dass er seinen Wischmopp als Schlagwerkzeug einsetzte. Anschließend folgten mehrere Faustschläge ins Gesicht.

Streit eskaliert: Wischmopp wird zum Schlagstock

Der 54-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, eine Behandlung durch einen Arzt war jedoch nicht nötig. Allerdings ging im Zuge des Streits auch noch ein Putzeimer zu Bruch.

Folge des Streites ist nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgrund der Faustschläge und des Mopp-Einsatzes. Die Gegenseite erwartet ein Strafverfahren wegen Beleidigung sowie Sachbeschädigung.