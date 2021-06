Ansbach vor 40 Minuten

Brand

Spielothek steht in Flammen: Benachbartes Wohnhaus muss evakuiert werden

Am Freitagmorgen (25. Juni) gegen 5.30 Uhr ist in einer Spielothek in der Nähe des Bahnhofs in Ansbach ein Feuer ausgebrochen. Ein benachbartes Wohnhaus musste daraufhin evakuiert werden. Ein Getränkemarkt wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.