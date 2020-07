Kinderschreie und Hilferufe dringen aus Wohnung: Polizisten treten Tür ein. Am Freitag (3. Juli 2020) gegen 5 Uhr hat es in Mittelfranken einen Polizeieinsatz gegeben. Wie die Polizei berichtet, wurden Streifenbeamte in einen Ansbacher Stadtteil beordert, weil dort aus einer Wohnung Kindergeschrei und Hilferufe kamen.

Die Polizisten traten daraufhin die Tür ein. Neben einer verwüsteten Wohnung trafen sie auf weinende Kleinkinder - sowie einen Mann und Frau, die sich stritten und zudem wechselseitig schlugen.

Polizist wird bei Einsatz verletzt

Das Paar beleidigte sogleich die Beamten und leistete erheblichen Widerstand. Ein 28-jähriger Polizist wurde hierbei leicht verletzt, war jedoch weiterhin dienstfähig.