Am Samstag, dem 23. April 2022, kurz vor Mitternacht, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Bar in der Karolinenstraße, wie die Polizei Ansbach berichtet. Zunächst gerieten demnach zwei junge Männer in Streit.

Hieraus entstand dann der Polizei zufolge ein Tumult mit einer Vielzahl an Beteiligten. In dessen Verlauf habe ein 50-Jähriger einem 30-Jährigen eine Bierflasche in das Gesicht geschlagen. Ein bislang Unbekannter habe mit seinem Fuß auf den Kopf eines 60-Jährigen eingetreten und diesen bedroht.

Massenschlägerei vor Bar in Ansbach: 28-Jähriger wirft Messer weg

Ein weiterer bislang Unbekannter griff laut Polizei einen 28-Jährigen an. Der 28-Jährige sei auf den Boden gefallen und habe sich mehrere Verletzungen zugezogen. Daraufhin habe der 28-Jährige ein Messer gezogen und weitere Anwesende bedroht.

Vor Eintreffen der Streifenbesatzung sei der 28-Jährige vom Tatort abgehauen und habe sich seines Messers entledigt. Der junge Mann musste durch die eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen werden, heißt es.

Teilweise waren die Beteiligten betrunken. "Es wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Weitere Hintergründe und Einzelheiten zu der Auseinandersetzung, welche zu bislang drei verletzten Personen geführt hat, werden noch ermittelt", schreibt die Polizei Ansbach.