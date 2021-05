Messerangriff in Ansbach: Am Montagvormittag (24.05.2021) wurde eine 20-Jährige am Strüther Berg in Ansbach angegriffen. Wie die Ansbacher Polizei mitteilte, hatte wurde die junge Frau von ihrem Lebensgefährten auf offener Straße attackiert.

Im Streit schlug der ebenfalls 20-Jährige ihr zunächst mit der Faust ins Gesicht und trat sie. Schließlich stach er mit einem Küchenmesser in den linken Oberarm seiner Freundin und verursachte eine klaffende Wunde.

Zeugensuche in Ansbach: 20-Jähriger geht mit Messer auf Freundin los

Die Hintergründe des Beziehungsstreits sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der 20-Jährige floh nach der Tat zu Fuß. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen und Mithilfe der Verkehrspolizei wurde er bisher nicht gefunden. Gegen den jungen Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Zeugen des Vorfalls am Strüther Berg werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-121 zu melden.

